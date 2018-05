Rimpasto di giunta al Comune di Avezzano, ai nuovi assessori le deleghe di Turismo e Cultura

Avezzano. Assegnate le nuove deleghe dopo il rimpasto in giunta messo in atto dal sindaco Gabriele De Angelis. Ai nuovi assessori vanno le deleghe di Turismo e Cultura, mentre il Bilancio passa al primo cittadino.

Ai nuovi assessori vanno le seguenti deleghe. Renata Silvagni Turismo, Suap, Attività produttive, mentre all’ex consigliere comunale Pierluigi Di Stefano Politiche culturali, Lavoro e Grandi eventi.

Escono dalla giunta Felicia Mazzocchi, che deteneva il Bilancio,e Rocco Di Micco, Grandi eventi. Solidarietà e apprezzamento per il lavoro svolto dalla Mazzocchi è arrivato dal coordinamento di Partecipazione Popolare: “con rammarico e disapprovazione ci sentiamo di esprimere un ringraziamento a nome di tutto il gruppo consigliare e da tutti i componenti all’assessore Felicia Mazzocchi che ha saputo svolgere un lavoro straordinario per il bene della nostra Città. Felicia ha affrontato con grande determinazione le problematiche che interessano l’ente più importante della Marsica, il Cam, portando con coraggio a termine un lavoro che non veniva svolto da anni e che mai alcuno ha osato affrontare.