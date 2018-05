Presentata in comune la quinta edizione del Cammino dell’Accoglienza in programma per il primo giugno

Avezzano. “È ai giovani che va trasferita la memoria, soprattutto quella portatrice di valori”. È questo il messaggio di Carlo Komel, presidente dell’associazione “Il Cammino dell’Accoglienza”, che questa mattina ha presentato al Comune di Avezzano, la quinta edizione della manifestazione che anche quest’anno, torna a cavallo del 2 Giugno, in occasione della festa della Repubblica. L’evento è in agenda per venerdì 1 giugno, sabato 2 e domenica 3.

Ad introdurre la presentazione è intervenuto l’assessore all’Ambiente, Crescenzo Presutti. Presenti, tra gli altri, Augusto Di Bastiano (Anpi), Antonella Silvestri (Comune Capistrello), Carlo Rossi (Comune San Vincenzo Valle Roveto), Ascenzo Turri (Cai), Ugo Patierno (Ana), per il Consorzio di Bonifica, il presidente Gino Di Berardino, Francesco Sciarretta e Mauro Contestabile e Romano Sfirri (Cammino Accoglienza). “Il Cammino dell’Accoglienza è nato per ricordare l’eroismo e la resistenza delle popolazioni della Marsica nel soccorrere migliaia di prigionieri alleati, che dall’8 settembre 1943 al giugno del 1944 erano in fuga dai campi di prigionia per raggiungere le truppe che combattevano l’esercito di occupazione tedesco sul fronte di Cassino”, ha spiegato Komel, “il Cammino toccherà, nella Valle Roveto e fino ad Avezzano, i luoghi di origine delle Medaglie d’Oro Giuseppe Testa, i fratelli Durante e i 33 Martiri di Capistrello. La manifestazione nacque da un’idea concertata con il compianto Antonio Rosini, ai tempi in cui ricostruimmo la nostra sezione Anpi. Pensammo di chiamarla il ‘Cammino della Memoria’ ma sarebbe stato un evento che guardava al passato. Arrivò così l’intuizione di Giovanni Olivieri che parlò per la prima volta di Accoglienza”. Il presidente Komel ha anche spiegato che in contemporanea alla manifestazione si è costituita “La Rete Scuole in Cammino”, nata per rendere permanente il contributo dei giovani, anello di congiunzione tra la storia e il futuro del territorio. Quest’anno il tema trattato è quello del cibo. Per questa quinta edizione, il primo giugno, a Balsorano, insieme al sindaco Antonella Buffone, taglierà il nastro l’assessore Presutti, mentre invece, all’ultimo tratto, il 3, alla conclusione del Cammino che si terrà ai Cunicoli di Claudio, grazie alla collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, interverrà l’assessore allo Sport, Angela Salvatore.