Innovare l’Abruzzo, giovedì convegno a Tagliacozzo. De Laurentiis: sfida ardua ma necessaria

Tagliacozzo. “L’innovazione è una sfida ardua non solo per le aziende ma per l’intero sistema del Paese ed in particolare per gli enti locali. Solo attraverso di essa si possono utilizzare al meglio le risorse e le opportunità offerte. E’ sicuramente una strada non semplice ma è l’unica per continuare ad essere competitivi e ad accrescere le opportunità di sviluppo”. Così l’on. Rodolfo De Laurentiis che, unitamente al sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, ha promosso il dibattito “Innovare l’Abruzzo”, in programma per giovedì prossimo 24 maggio alle ore 17:30 nel Teatro Talia.

All’incontro parteciperanno: Rosario Cerra, Presidente del Centro Economia Digitale, Fabio Graziosi, docente nella Facoltà di Ingegneria di L’Aquila, Maurizio Pannella, presidente Sèleco S.p.A. Interverranno inoltre il sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi, l’on. Giuseppe Bellachioma, l’on. Luigi D’Eramo, l’on. Antonio Martino, il sen. Nazario Pagano e il sen. Gaetano Quagliariello. Il convegno è aperto a tutte le persone ed è prevista la partecipazione di numerosi amministratori pubblici, dirigenti e dipendenti di aziende della Regione. Hanno tra gli altri confermato la loro presenza il dott. Riccardo Martorelli, direttore dello stabilimento LFoundry di Avezzano e il dott. Claudio Mari, responsabile del sito Micron di Avezzano e di Padova. La volontà di allargare la partecipazione alle categorie della pubblica amministrazione e delle aziende private è sintomo di un rinnovato impegno a fare sistema per il nostro territorio attraverso la messa in campo di idee e progetti concreti e moderni. La trattazione di queste tematiche rappresenta sicuramente un’occasione per individuare le “best practices” e gli strumenti più idonei per vincere questa sfida.