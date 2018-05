Raccolta cibo e fondi per gli amici a 4 zampe, appuntamento domenica con Zampa Amica e Eingana

Avezzano. Domenica 27 maggio dalle 16:00 alle 19:00 Zampa Amica sarà presente in via Lolli 26, per la raccolta di cibo e fondi per gli amici a quattro zampe, per poter fronteggiare le sempre più frequenti emergenze sul territorio. Ci saranno anche cuccioli in adozione e una merenda speciale a 6 zampe. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’associazione Eingana di Giuseppe Del Rosso che per l’occasione organizzerà una “caccia al tesoro” speciale. Vi aspettiamo numerosi insieme ai vostri amici a quattro zampe! Per info https://m.facebook.com/events/170289960311574