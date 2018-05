Vi state per sposare e non sapete a chi affidarvi per la lista di nozze? Casaccia per la casa ad Avezzano fa al caso vostro

Avezzano. Vi state per sposare e non sapete a chi affidarvi per la lista di nozze? State per iniziare una convivenza e volete scegliere degli arredi da cucina frizzanti e unici allo stesso tempo? Casaccia per la casa ad Avezzano ha tutto quello che fa per voi. Grazie alla professionalità del personale, che opera nel settore commercio da oltre 50 anni, verrete messi a vostro agio, accompagnati e consigliati nella scelta degli oggetti che fanno al caso vostro. Se manca poco alle nozze, quindi, dovete affrettarvi a contattare lo staff di Casaccia per la casa, che saprà darvi consigli giusti per creare una lista di nozze personalizzata. Basterà contattare il numero 0863.21271 oppure 0863.34262 e prendere un appuntamento, in uno dei negozi in Avezzano, con uno dei responsabili di Casaccia per la casa. Una volta in negozio verrete seguiti passo passo nella scelta di tutto ciò di cui necessitate, si partirà con i piatti, le posate e i bicchieri da utilizzare quotidianamente nei pasti e poi si passerà a tutto ciò che serve per preparare e servire dei piatti unici come pentole di altissima qualità, vassoi e stoviglie per portare in tavola le pietanze.

Chi poi vorrà osare potrà scegliere anche dei soprammobili di design, dei complementi d’arredo moderni ma anche dei vasi di cristallo vintage. Una volta selezionati i prodotti basterà consegnare la lista al professionista che vi ha aiutato a comporla e poi indirizzare amici e parenti in uno degli store di Casaccia per la casa. Tutto ciò che avrete scelto sarà a disposizione dei vostri invitati, senza alcun tipo di obbligo, e se lo vorrete, vi sarà consegnato previo appuntamento, in modo che possiate cominciare ad assaporare il gusto di vivere insieme nella vostra nuova casa. Per informazioni potete inviare una mail all’indirizzo info@casacciasrl.com oppure visitare lo store in via XX Settembre 360/A ad Avezzano.