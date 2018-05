Presentata a San Benedetto la lista “Insieme si può”, D’Orazio: scuola, sport e cultura i nostri obiettivi

San Benedetto dei Marsi. Una sala gremita ha accolto ieri a San Benedetto dei Marsi la presentazione della lista numero 1 “Insieme si può” con a capo il sindaco Quirino D’Orazio. La compagine, formata in parte da amministratori uscenti e in parte da nuovi volti, dovrà sfidare il 10 giugno le altre due liste capitanate da Paolo Di Cesare e da Fabrizio Cerasa. Ieri pomeriggio il primo cittadino uscente, D’Orazio, ha presentato i candidati e poi, insieme al vice sindaco uscente Maria Di Genova, all’assessore Erminia Raglione e a Danilo Mastrodicasa, ha fatto un bilancio dell’operato di cinque anni di amministrazione e poi si è soffermato a tracciare le linee guida per il futuro tutte incentrate su: scuola, sport, miglioramento della raccolta rifiuti e valorizzazione della cultura.

Nei prossimi giorni i candidati incontreranno i cittadini per illustrare loro il programma elettorale in vista della tornata del 10 giugno.