Weekend ricco di appuntamenti per la Pinguino Nuoto di Avezzano tra gare e saggi

Avezzano. Weekend ricco di appuntamenti per la Pinguino Nuoto. Sabato 26 maggio, a partire dalle ore 15:00, i bambini della Scuola Nuoto Federale Pinguino saranno impegnati nel saggio di Primavera per proiettarsi alla stagione estiva in modo da migliorare le competenze acquisite, cimentarsi in nuove discipline (syncro, acquagoal, salvamento) e avere la possibilità di entrare nella Squadra Agonistica Pinguino, una delle migliori in Italia.

Domenica 27 maggio, dalle ore 15:00, presso la Piscina Comunale di Avezzano, la Federazione Nuoto Abruzzo con il Patrocinio del Comune di Avezzano, ha incaricato la Pinguino Nuoto di organizzare la II Gara di Propaganda Provinciale.

Circa 200 atleti provenienti da tutta la provincia, disputeranno le gare di Stile Libero e Farfalla. Si ringrazia il Presidente Regionale della FIN Cristiano Carpente, l’Assessore allo Sport Angela Salvatore e il Sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis.