Attestato da alimentarista, la Confcommercio apre i corsi per il rinnovo e il rilascio

Avezzano. La Confcommercio Imprese di Avezzano rende noto che sono aperte le iscrizioni al corso di rilascio e rinnovo per l’attestato da alimentarista, che si effettua in sostituzione dell’ex libretto sanitario.

Sono tenuti a frequentare il corso di formazione e quindi al possesso del relativo attestato, tutti coloro che manipolano alimenti (cuochi, personale ausiliario di cucina pasticceri, gelatai, baristi, fornai, addetti alla vendita di alimenti, personale addetto alla somministrazione e/o al porzionamento dei pasti nelle mense; ecc.).

Il corso si svolgerà nel prossimo mese di Giugno presso la sede della Confcommercio- Imprese per l’Italia di Avezzano in Via Garibaldi, 139.

Per iscriversi o per informazioni siamo a disposizione al num. Tel. 0863/411899 oppure e-mail: avezzano@confcommercioaq.it.