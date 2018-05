Le suore apostole del Sacro Cuore di Gesù improvvisano un balletto in stile Sister Act in strada (video)

Avezzano. Le suore apostole del Sacro Cuore di Gesù improvvisano un balletto in stile Sister Act in strada e il video diventa subito virale. Le religiose, che portano avanti ad Avezzano da anni un’attività pastorale tra la gente, si sono ritrovate a Viareggio qualche giorno fa. Proprio lì, insieme a delle ragazze che facevano parte della missione popolare portata avanti dalle suore, si sono lasciate coinvolgere in un ballo di gruppo che tempestivamente è stato filmato e postato sui social. Visi sorridenti, allegria e complicità hanno caretterizzato il video che in poco tempo è diventato virale. Perchè la fede è anche questo.

Video Andrea Mazzi