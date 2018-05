Pizza, patatine e Coca Cola per una cena giovane e veloce da Happy wok

Scurcola Marsicana. Pizza, patatine fritte e Coca Cola da Happy Wok per tutto il mese di maggio. Una cena perfetta per un compleanno, ma anche per una rimpatriata tra amici e per la classica festa di fine anno. Uno spazio per i giovanissimi e per chi ha voglia di provare la pizza preparata dal pizzaiolo Pierpaolo secondo una ricetta tramandata dal padre e dal nonno. La fragranza dell’impasto è data da una lunga lievitazione, base perfetta per costruire poi una pizza da leccarsi i baffi. Chi ha provato la margherita o la diavola di Happy wok sa bene che oltre alla maestria con la quale è stata preparata la pasta è importante l’utilizzo delle materie prime di qualità e di quel pizzo di creatività che al pizzaiolo non manca mai. Ecco perchè lo staff del ristorante ha pensato di ritagliare uno spazio concreto per far provare la pizza ai clienti e agli affezionati del genere con un menù straordinario.

“Sono stati tre anni lunghi ma pieni di soddisfazioni”, ha raccontato il pizzaiolo Pierpaolo che ogni giorno prepara anche diversi tipi di pane da servire in sala, “confrontandoti capisci che anche solo guardando puoi imparare. Quando ti fanno notare poi che quello che fai piace capisci che tutto viene da una profonda passione che unita all’impegno ci ha fatto raggiungere questo obiettivo cioè creare una pizza che i nostri clienti amano”. Per tutto il mese di maggio, infatti, entrando a Happy wok in via Tiburtina Valeria, km 111,500 (17,36 km) a Scurcola Marsicana potrete chiedere di voler assaporare il menù pizza. Subito un addetto al servizio vi accompagnerà al tavolo e vi porterà una bibita, Coca Cola o Aranciata o altro, e delle stuzzicanti patatine appena fritte. Dopo aver scelto la pizza dovrete attendere qualche minuto e il pizzaiolo in persona ve la servirà illustrandovi i prodotti scelti e il processo di lievitazione utilizzato per una pizza morbida e fragrante!