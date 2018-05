Lecce nei Marsi. Due giorni alla scoperta della miniera di Bauxite di Lecce nei Marsi a Geopark. L’iniziativa è prevista per sabato 26 maggio. Ci si incontrerà alle 18 davanti al municipio di Lecce nei Marsi per la presentazione “La Miniera di Bauxite di Lecce nei Marsi”. Interverrà Roberto Mastrostefano con “La prima fonte nazionale per una stabile industria metallurgica”. Ci sarà poi un intervento di Sergio Rozzi su “La Via dei Marsi un cammino per l’ambiziosa candidatura Unesco della Marsica a Geopark & Riserva Biosfera. Coordinerà i lavori: Augusto Barile, vice sindaco del Comune di Lecce nei Marsi e consigliere del PNALM.

Domenica alle 8 è previsto il ritrovo davanti al municipio di Lecce e alle 9 ci sarà l’evento promozionale “Trekking&Bike” lungo itinerari e percorsi de La Via dei Marsi (La Spina Verde Marsicana) per conoscere e comprendere il territorio. Da Lecce dei Marsi a località Collerosso (quota 1.426 mt/slm) risalendo il Vallone di Lecce Vecchio, per raggiungere il sentiero T1 del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; un percorso di trekking e/o mountain bike di circa 5 Km, lungo il tracciato della teleferica della miniera inaugurata ufficialmente nella primavera del 1905. L’iniziativa vuole far conoscere l’eccezionale patrimonio geologico, geomorfologico, storico, turistico ed escursionistico dell’area interessata dall’ex cava di bauxite di Collerosso (Lecce nei Marsi).