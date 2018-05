Alle semifinali del Kangourou della matematica le scuole di S Benedetto e Pescina sbaragliano con Alessandro Mastrodicasa, Alex di Nino e Christian Ciaglia in semifinale.

Roma. Al “Kangourou della matematica”, sabato 19, le scuole di Pescina e di San Benedetto, con Alessandro Mastrodicasa, Alex di Nino e Christian Ciaglia, si sono piazzate in semifinale, sbaragliando tutti i concorrenti, tra cui anche quattro scuole abbruzzesi partecipanti. Il concorso ha introdotto i ragazzi dei tre ordini di scuola (primaria, e secondaria di I e II grado), in un mondo di giochi matematici adatti alla loro età. La gara prevedeva la suddivisione in varie categorie, in base alle classi frequentate. Tra le tre tappe previste, gli alunni sono stati gli unici della marsica ad essersi qualificati. Angelo Mastrodicasa ha partecipato anche quest’anno confermandosi semifinalista per la categoria Benjamin (I e II media) di San Benedetto. Nella categoria Ecolier ( IV e V della primaria) alla loro prima sfida, Alex di Nino e Christian Ciaglia della 5b di Pescina. I ragazzi, primi a livello nazionale, nella preselettiva, hanno lasciato di stucco la preside M.Gigli la maestra M.A. Zauri e il coordinatore dell’attività Daniele Rosati. Non ci resta allora che attendere la finale vera e propria che si svolgerà a Roma il 28,29 e 30 settembre, per la quale facciamo un “In bocca al lupo!”. Ricordiamo che anche l’anno scorso arrivarono in semifinale tre alunni, due della primaria e secondaria di Cerchio e uno della primaria di San Benedetto, con grande soddisfazione della dirigente M. Gigli. Monica Virgilio