Fiori d’arancio in Comune ad Avezzano, oggi spose Flavia e Francesca. Festa per 120 invitati

Avezzano. Fiori d’arancio per Flavia e Francesca. Grande festa oggi al comune di Avezzano per un matrimonio in bianco e blu, con fiori di stagione e la colonna sonora del loro amore “Ci sarai” di Francesco Renga. Un giorno importante per che vede coronare il sogno di Flavia Bettola e Francesca D’Angelo. Si giureranno alle 18 amore eterno nella sala consiliare del comune di Avezzano contornate dall’affetto di 120 persone, tra parenti e amici. Dopo 4 anni di fidanzamento hanno deciso di fare il grande passo unendosi civilmente. Flavia, 24 anni originaria di Gioia dei Marsi, e Francesca, 33 anni di Roma, hanno iniziato a preparare il matrimonio da un anno a questa parte studiando tutto nei minimi particolari.

Arriveranno in Comune questo pomeriggio alle 18 a bordo di un Maggiolino blu. Flavia entrerà insieme al padre Flaviano che poi la consegnerà nelle mani della sua Francesca. A celebrare l’unione civile sarà Antonio Nardone, funzionario del comune di Avezzano, nella sala consiliare dove nel gennaio 2017 si sono uniti civilmente Fabio Morelli e Dino Bordò. “Abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare”, hanno raccontato Flavia e Francesca, “il nostro sarà un matrimonio classico, tutto sarà bianco e blu. Abbiamo scelto degli abiti molto semplici da White spose, il fotografo e la truccatrice. Per quanto riguarda invece le acconciature ci affideremo a una nostra collega parrucchiera”. In questi giorni tanti sono i regali arrivati alle due spose. Il più gradito è stato sicuramente il viaggio di una settimana a Ischia dove andranno tra pochi giorni per riposarsi dopo il sì. Poi in autunno ci sarà il viaggio di nozze a Miami.

“Devo ringraziare in modo particolare i miei genitori Vincenzina e Flaviano che ci hanno aiutato in tutto”, ha precisato Flavia, “ci sono stati vicino anche tanti amici che ci hanno fatto sentire il loro affetto. A loro va il nostro grazie”. Le spose avranno a loro fianco tre testimoni ciascuno. Per Flavia ci sarà la sorella Concetta Bettola, Antonella D’Alessandro e Alessia Aromatario. Per Francesca invece i testimoni saranno la cugina Ingrid D’Angelo, Simone Centi, e Massimiliano Cappelluti. Per le fedi Francesca e Flavia sono andate sul classico: anelli di oro giallo che gli consegneranno i nipotini. I preparativi in casa Bettola – D’Angelo sono iniziati da giorni.

Le spose infatti hanno ricevuto amici e parenti che hanno portato loro dei pensieri e hanno preparato personalmente le bomboniere. “Non abbiamo fatto una lista di nozze, ognuno ha scelto personalmente che regalo farci”, hanno spiegato ancora le spose, “subito dopo la cerimonia faremo le fotografie in giro per la città, al castello Orsini e in altre location. Poi ci sposteremo all’hotel Le gole a Celano dove festeggeremo insieme a 120 invitati. Abbiamo realizzato noi le bomboniere: un liquore al cioccolato in delle bottiglie di cristallo, volevamo qualcosa di originale. Per quanto riguarda invece la musica e l’intrattenimento ci siamo affidati a un professionista. Faremo il primo ballo sulle note di “Ci sarai” di Francesco Renga, la nostra canzone, e poi la festa andrà avanti”.