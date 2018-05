Crisi, trovata la quadra per i nuovi assessori: Silvagni e Di Stefano al posto di Mazzocchi e Di Micco

Avezzano. Ci è voluto più di un mese per trovare l’accordo, prima siglato, poi annullato e alla fine confermato. Non tutto è fatto e a questo punto della vicenda può accadere ogni cosa. Certo è che le prossime 24 ore saranno determinanti ma a quanto pare i giochi sono già fatti e i nomi di chi esce e di chi entra sono finalmente stati trovati, anche se a sole poche ore dal consiglio.

Chi esce dalla giunta. Un rimpasto che non è un vero rimpasto quello messo in atto dal sindaco Gabriele De Angelis ma che consiste nella sostituzione di due posizioni, quella dell’assessore al Bilancio Felicia Mazzocchi, rimasta orfana di rappresentanti in consiglio, e quella di Rocco Di Micco, dell’Udc, che si è sacrificato per salvare la maggioranza. Sacrificato si fa per dire visto che per pagare pegno il sindaco lo ha ricambiato con l’incarico lautamente retribuito all’Urban Center, che però non è ancora stato aperto.

Chi entra in giunta. A sostituire i due assessori saranno due nomi espressi dal gruppo civico composto da Alessandro Pierleoni, Donato Aratari, Maria Antonietta Dominici, Vincenzo Ridolfi. Nomi che ha però dovuto avallare, a quanto pare, anche il primo cittadino. L’ok c’è stato per Renata Silvagni, professionista e sorella del commercialista Carmine Silvagni, che in fase preelettorale era stato tra i nomi papabili per la candidatura a primo cittadino, e per Pierluigi Di Stefano, ex consigliere comunale fatto fuori da tutti i giochi a causa del riconteggio del’Anatra zoppa.

La nuova giunta dovrebbe essere ufficializzata, però, dopo il consiglio comunale. Una sorta di prova di fiducia reciproca tra il sinndaco e il gruppo dei civici che già una volta si erano fidati ma che poi non avevano ottenuto alcun risultato. Almeno nell’immediato. Ora però, dopo un periodo di duro confronto, con le buone o con le cattive, sembra che il sindaco De Angelis abbia rispettato gli impegni, o per lo meno sia pronto a rispettarli nelle prossime ore. Sarà questa la volta buona per far ripartire questa travagliata amministrazione?