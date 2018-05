Sanità, il sindaco De Angelis: mai parlato di chiusura di Tagliacozzo e Pescina. Valorizziamo insieme le eccellenze

Avezzano. E’ scontro tra gli amministratori di Avezzano, Tagliacozzo e Pescina sull’assetto degli ospedali minori. Dopo la visita del sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, con il senatore Gaetano Quagliariello all’ospedale di Avezzano è scoppiata la polemica sulle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino sul futuro dell’assetto sanitario marsicano. Pronta è stata la replica dei sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, e Pescina, Stefano Iulianella, che hanno difeso le loro strutture e ribadito l’importanza che hanno sul territorio.

“Le dichiarazioni rese dai colleghi sindaci di Tagliacozzo e Pescina dimostrano che sono stato mal interpretato”, ha commentato De Angelis, “nel mio intervento in ospedale non ho parlato di chiusure, mi sono limitato a sollecitare la valorizzazione delle eccellenze, laddove presenti, e l’ottimizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il ricorso a rotazioni e a un migliore impiego delle risorse disponibili, il tutto finalizzato non solo alla salvaguardia tout court dei presidi ma assecondando la vocazione degli stessi. Mi ha stupito, tra l’altro, il tono poco istituzionale usato dai colleghi e i riferimenti politici estranei all’annosa questione sanitaria che affligge la sanità marsicana, emergenza sulla quale ribadisco la piena disponibilità a confrontarmi con la necessaria serenità e nel rispetto degli interlocutori, colleghi che stimo e con i quali auspico di potermi presto incontrare per ragionare insieme sul modello sanitario marsicano del futuro”.