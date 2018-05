Bansky e gli Assafà alla ribalta del teatro dei Marsi con gli alunni luchesi

Avezzano. Nella magnifica cornice del teatro dei Marsi, per la “Settimana della Musica, progetto Abruzzo Musica e Arti – crescere con la musica”, gli allievi dell’I. C. “Ignazio Silone” di Luco, diretto da Romolo Del Vecchio, hanno portato alla ribalta creatività e bravura, rappresentando, in parte con strumenti autoprodotti, la “Storia di un ciuffetto d’erba”, racconto sonoro liberamente ispirato al brano musicale “Il Coraggio del Fiore”, degli Assafà, e al graffito “La Bambina con il Palloncino” di Banksy. Sul palco, in rappresentanza di Luco dei Marsi, gli alunni di età compresa tra i 5 e i 6 anni provenienti dalla scuola dell’infanzia “G. Rodari”, e gli studenti della classe 1ªA della scuola secondaria di primo grado.

Nell’ambito del progetto “Ascoltando e Concertando”, coordinato dalla docente di musica della scuola secondaria Angela Maria Gallese, gli alunni della scuola dell’infanzia, affiancati dalle insegnanti Annamaria Miale, Licia De Amicis e Manuela Civitareale, hanno costruito, con materiali di recupero, gli strumenti musicali utilizzati per la sonorizzazione della storia; al contempo, nella scuola secondaria è stato attivato un laboratorio vocale e strumentale per la realizzazione del commento sonoro, attuato per lo più con strumentini didattici e riciclati, per l’esecuzione del brano corale “Il Coraggio del Fiore” e del brano strumentale “La Primavera di A. Vivaldi, avvalendosi , per quest’ultimo, della collaborazione della professoressa Marcella Piccinini, docente di flauto traverso. Le insegnanti del laboratorio didattico per le classi del 5° anno, Lia Cherubini, Katia Cherubini, Franca Mari e Mariantonietta De Agostinis, hanno curato la ricerca del brano musicale e condotto i piccoli nella costruzione della storia di Ciuffetto, nell’illustrazione dei cartelloni e nella drammatizzazione. Il progetto è correlato a quello e-twinning della scuola stessa, “Diritti in arte”, curato dalla docente Maria Rita Blasetti con tutto il team.

L’insieme, emozionante, è stato applaudito dalla vasta platea e ha commosso genitori e insegnanti, accompagnati dall’assessore Silvia Marchi. “Un’esperienza formativa attraverso il gioco e la musica che ha in sé il valore aggiunto della bella cooperazione tra studenti più grandi e alunni della scuola dell’infanzia, e che resterà nella loro memoria. Un plauso a loro e alle brave insegnanti del nostro istituto comprensivo, che accompagnano i nostri ragazzi nella loro crescita con passione e dedizione “, ha rimarcato la sindaca Marivera De Rosa. A conclusione dell’evento, presentato da Luca Di Nicola, gli alunni luchesi della scuola secondaria hanno cantato, insieme agli alunni dell’I.C. di Pescasseroli e accompagnati dall’orchestra della scuola a indirizzo musicale, “Another brick in the wall”. La replica si terrà il 31 maggio, nella scuola dell’infanzia, per il saggio di fine anno.

Il team che cura i laboratori didattici: Maria Rita Blasetti; Katia Cherubini; Lia Cherubini; Manuela Civitareale; Mariantonietta De Agostinis; Marta De Amicis; Angela D’Ignazio; Giovanna Ippoliti; Franca Mari; Annamaria Miale; Anna Rita Tonelli; Damiana Santellocco. Di seguito i nomi degli alunni che hanno partecipato alle varie fasi del progetto. Secondaria di 1°grado: Dante Francesco Coccia; Antonio Conti; Cristiano Crocenzi; Sara De Sillo; Alessandro Di Giampietro; Matteo Di Gianfilippo; Letizia Di Paolo (flauto traverso); Rania El Baghazaoiu; Marwa El Ouannasi; Mohamed Amine El Habachi; Silvio Flammini; Enrico Palma; Sara Palma (tastiera); Sara Paris; Cristian Venditti; Gabriella Venticinque; partecipazione straordinaria: Pietro Bianchi (classe 3 C), alla chitarra.

scuola dell’Infanzia “G. Rodari”: Siria Alfidi; Antonio Angelucci; Francesco Angelucci; Marika Aratari; Youssef Ary; Ilyasse Assinate; Marwa Chamali; Anas Chegdali; Nicol Ciaffone; David Collalto; Letizia Conti; Jasmine Danese; Sveva Di Giamberardino; Ilyass Dnibi; Rayan Driouich; Assinat Eddahri; Hajar El Baghazaoui; Zineddin El Habachi; Rahma El Mannari; Yasmin El Kamouni; Egidio Fracassi; Claudio Gabriele; Yasmine Hatti; Adam Jbaria; Marwa Kadiri; Mohammed Karim; Abdelilah Kouraichi; Malak Laamiri; Rosa Martini; Chiara Palma; Andrea Ripaldi; Francesco Ripaldi; Adam Sabatini; Sara Venditti; Fabrizio Verna.