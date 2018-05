Avezzano. Le arti marziali entrano a scuola con il maestro Massimiliano Di Donato. Oggi il palasport “Martiri di Nassirya” si trasformerà in una grande palestra di karate dove, a partire dalle 15, arriveranno i ragazzi delle classi seconda e terza B, seconda e terza C, terza A/P e terza B/P dell’istituto comprensivo “Mazzini – Fermi” per una esibizione di arti marziali Alle 17.30 verranno consegnati gli attesti di partecipazione e le cinture.