Sei una mamma acrobata? O chioccia? Ad Avezzano la psicoterapeuta Onorato spiega le madri multitasking

Avezzano. Questo pomeriggio alle 17, il Caffè Letterario Vieniviaconme di Avezzano ospiterà un incontro con la Psicoterapeuta Gina Onorato, dedicato alla maternità nei suoi molteplici aspetti, rivolto soprattutto alle mamme. Sarà un’opportunità per riflettere insieme sulla situazione attuale dell’essere madre, in relazione alle numerose richieste familiari e sociali spesso imposte. “Mamme acrobate” è anche il titolo di un libro che affronta gli enormi cambiamenti sociali dell’ultimo mezzo secolo e di come questi abbiano conferito alle donne un dominio su se stesse e sul proprio destino mai sperimentato in passato.