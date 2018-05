Ecco le differenze tra casinò terrestre e casinò online

Capita spesso di leggere paragoni tra casinò terrestri e casinò online, specialmente negli ultimi anni, cioè da quando il mercato del gioco d’azzardo ha conquistato cifre importanti sia per quanto riguarda i canali europei che quelli nazionali. Tuttavia non è semplice valutare con la corretta equidistanza questi due tipi di gioco solo apparentemente uguali. Nell’esplicare le differenze tra queste modalità di gioco è bene ricordare come allo stato attuale delle cose il traffico legato al gioco online avviene per il 70% dei casi attraverso dispositivi mobili, che quindi hanno superato di gran lunga il traffico relativo a computer desktop e portatili, ribaltando di fatto la prospettiva che conoscevamo fino a pochi anni fa. La nascita e la proliferazione dei casinò online risale ormai a 15-18 anni fa, per quanto riguarda una fascia consistente di pubblico, almeno a livello europeo. Differente il discorso per quanto concerne i casinò terrestri che sono presenti specialmente in Europa già da qualche secolo. Per come conosciamo oggi le sale da gioco vi sono state delle differenze, nel corso del tempo, dovute al progresso tecnologico, specialmente per quanto riguarda attrattive come slot machine e altri giochi dove le parti meccaniche sono state sostituite nel tempo da parti prima elettroniche e successivamente digitali.

Tuttavia la parte più emozionante e avvincente dei casinò terrestri resta immutata nel tempo, almeno per quanto riguarda giochi come roulette, Blackjack e poker. Bisogna però capire che le distanze e le differenze che passano tra i casinò terrestri e quelli online riguarda non esclusivamente la modalità di gioco, ma spesso anche il suo funzionamento. Differenti sono le vincite e le possibilità di ottenere buoni risultati, visto che in un casinò terrestre spesso per avvicinarsi al banco è necessaria non solo una vasta esperienza nel gioco d’azzardo ma anche una disponibilità economica importante. Cosa che invece non riguarda i casinò online, dove è possibile giocare anche cifre molto più modeste e contenute. Prendiamo ad esempio la lista aggiornata dei casino online aams proposta da Casinoguru.it che ci propone alcune delle soluzioni ottimali per giocare approfittando di alcune delle migliori offerte e promozioni esclusive per i nuovi giocatori. Questo è un esempio di come il segmento del gioco online propone la scelta dei casinò virtuali, che stanno facendo una grande concorrenza ai casinò terrestri, bisogna però capire che si tratta di cose un po’ diverse.

L’impatto economico e che tocca direttamente anche il turismo, nel caso dei casinò terrestri è un segnale di come le cose avvengano con una diversa finalità. Prendiamo come esempio Malta, che negli ultimi anni ha investito non poco sul settore turistico e in particolare attraverso l’attrattiva dei casinò terrestri. Nonostante il periodo non sia favorevole al 100%, in questi ultimi anni la ricaduta economica e l’impatto sul territorio è una risorsa che viene sfruttata da tutto l’indotto. Questo naturalmente non succede per i casinò online che sono invece un sistema più circoscritto dove a trarre profitto oltre alle sale da gioco c’è chi si occupa del settore delle comunicazione e quindi della pubblicità su diversi livelli. Si tratta in effetti di due filosofie differenti di intendere lo stesso tipo di attrattiva, tra casinò terrestre e casinò online.