Spaccano i vetri del teatro di Civitella Roveto, il vice sindaco: non vanificherete i nostri sacrifici

Civitella Roveto. Giocano a pallone davanti al teatro e spaccano i vetri delle porte. Pomeriggio amaro ieri a Civitella Roveto. Dei ragazzi, non ancora identificati, hanno rotto a pallonate i vetri del teatro comunale lasciando l’amaro in bocca agli amministratori che si stanno impegnando per rendere sempre più viva la struttura. “Vetri spaccati a sassate alla porta principale del teatro e pallonate con segni ben visibili”, ha commentato il vice sindaco Pierluigi Oddi, “non sanno divertirsi in modo sano. Stavolta i complimenti ve li faccio ironicamente cari ragazzi, invitandovi bonariamente a far sparire ogni pallone nel piazzale della struttura.

Ci sono altri luoghi da poter prendere a pallonate, la porta di casa vostra per esempio. Chi rompe paga è un concetto semplice da capire e che, comunque, capiranno meglio i vostri genitori. Per ora, vergognatevi almeno”.