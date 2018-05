Avezzano. Questa mattina dalle 9.30 alle 14.30 al centro di raccolta Tekneko di via Nuova 100 ad Avezzano la Tekneko terrà un info point per promuovere e incentivare gli utenti a disfarsi dei propri rifiuti utilizzando il servizio fornito dal centro stesso. Il personale sarà a disposizione per informazioni e chiarimenti sui rifiuti da smaltire nel centro e sulle modalità.