Nasce Estate al passo con la natura, un nuovo modo di trascorrere la stagione alla scoperta del proprio territorio

Avezzano. A partire dal prossimo mese Confartigianato Imprese Avezzano, l’Azienda Agricola Biologica “Paolo Peverini”, l’ASD Karate Lion Avezzano, ed il Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile di Tagliacozzo, in collaborazione con Anap e Ancos, avvieranno l’evento continuativo “ESTATE AL PASSO CON LA NATURA” , che caratterizzerà in un modo nuovo e partecipativo la stagione estiva 2018 per i bambini del nostro territorio e le loro famiglie. Il team nato per l’occasione, attiverà presso l’Azienda Agricola Sociale Biologica di Paolo Peverini, a Massa D’Albe, un percorso che coinvolgerà ragazzi, scuole e giardini estivi in una miriade di attività all’aperto a contatto diretto con la natura allo scopo di farla conoscere, apprezzare e prendersene cura. Queste le attività in programma: equitazione di base, attività di agricoltura “bio”, laboratori di ruralità, giornate con i nonni, vita in fattoria, campeggiare, conoscere i mestieri dell’artigianato, sport e discipline di arti marziali.

Il progetto è stato creato con l’obiettivo di trasmettere i valori su cui si basa l’attività di tante imprese afferenti al mondo dell’artigianato e far conoscere le peculiarità dei mestieri artigiani, oggi alla base della vita di tutti. I bambini avranno l’opportunità di conoscere e prendersi cura degli animali da fattoria, sperimentare un avvicinamento alla cultura del cavallo e allo sport equestre, vivranno a diretto contatto con la terra, scoprendo il ciclo della vita e le ricchezze dell’agricoltura biologica del nostro territorio. Impareranno ad organizzare scampagnate in sicurezza, a montare una tenda da campeggio e ad autogestirsi con la vita all’aperto, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile di Tagliacozzo. Nel corso delle giornate dedicate ai nonni i bambini incontreranno i nonni dell’Anap (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) con i quali condivideranno le azioni di “cura dell’orto” per favorire la reciprocità delle relazioni nonni-bambini e la condivisione di esperienze del passato a confronto con la realtà di oggi. L’ASD Karate Lion di Avezzano caratterizzerà il programma trasmettendo ai bambini l’importanza dello sport e delle arti marziali come il karate che insegnano la tecnica, il rispetto, la disciplina e l’autocontrollo, tutti fattori che contribuiscono ad aumentare l’autostima con equilibrio e sicurezza.

Per informazioni : Paolo Peverini cell.3929027435, Azienda Agricola Paolo Peverini, Via della Vara n.8, Massa D’Albe e-mail: paolopeverini@yahoo.it, Confartigianato Imprese Avezzano Tel. 0863413713-26282, email: info.confartigianatoavezzano@gmail.com