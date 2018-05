In scena Il Paese dei Campanelli: un connubio di recitazione, canto, danza e musica al Teatro dei Marsi

Avezzano. L’operetta Il Paese dei Campanelli in tre atti di Carlo Lombardo scritta nel 1923 è stata resa moderna e accattivante dal gruppo coordinato dall’associazione Musicale Hathor che per mesi ha costruito pezzo dopo pezzo questo spettacolo dal format così originale; in un tranquillo paesino olandese in cui la virtù principale è la fedeltà, arriva una nave di marinai inglesi pronti a sconvolgere gli equilibri degli abitanti. Nel corso dello spettacolo gli spettatori potranno ammirare l’eleganza e la tecnica delle ragazze del Centro Sportivo Virtus Donatelli, che si esibiranno nella danza aerea. La colonna musicale dell’operetta è affidata invece all’orchestra della Diocesi dei Marsi.

Un progetto ambizioso e di qualità che andrà in scena al Teatro dei Marsi in tre giornate consecutive per concludersi il 23 Maggio alle 21. Un connubio di recitazione, canto, danza e musica realizzato grazie alla partecipazione di importanti realtà che operano sulla scena marsicana: l’associazione Musicale Hathor è alla guida del gruppo che per quanto riguarda la recitazione vede agire la Compagnia Teatrale Realtà O-Scena, la Compagnia Teatrale Je Concentraménte e la Compagnia Teatrale Esse Quisse. L’aspetto musicale è curato oltre che dall’Orchestra Giovanile Diocesi dei Marsi anche dall’Associazione “Mario Lucci – Musica e Cultura”. Il corpo di ballo è formato dalle ragazze del Centro Sportivo Virtus Donatelli.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro dei Marsi, mercoledì 23 Maggio alle 21; le prevendite dove è possibile acquistare i biglietti sono la Merceria Gran Sasso in via Veneto 92, la libreria Rusconi in Corso della Libertà 108 e l’agenzia Frezzini viaggi in Via Garibaldi 47. Il costo del biglietto è di 10 euro l’intero e 8 euro il ridotto per i bambini fino a 10 anni di età.