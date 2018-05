Ignazio Silone, quarant’anni dalla morte: a Pescina in scena lo spettacolo Fontamara… oggi

Pescina. “Fontamara… oggi” è il titolo della performance, ispirata al romanzo del grande scrittore Ignazio Silone nell’anno del quarantennale della scomparsa, che gli alunni del Liceo Classico “Torlonia” e del Liceo Artistico “Bellisario” metteranno in scena domenica 20 maggio alle 17.30 presso la sala conferenze del Centro Studi Internazionale “Ignazio Silone” a Pescina. La messinscena nasce dal laboratorio “Drammaturgie del presente” condotto da Gabriele Ciaccia per il Teatro dei Colori ed inserito nel piano dell’offerta formativa dello storico Istituto, in collaborazione con il Comune di Avezzano.

Il progetto ha la finalità della conoscenza e della lettura critica dei grandi testi della letteratura contemporanea. I giovani attori hanno riscritto una partitura dinamica e sempre vicina ai grandi problemi della giustizia e dell’ uguaglianza. Ignazio Silone, nel suo libro più famoso, seppe far diventare la storia dei cafoni del Fucino una storia universale. Ma quanti “cafoni” incontriamo ancora oggi, quante storie dobbiamo ancora rivelare per un mondo più giusto. Domande antiche ma sempre più vicine alla nostra vita di cittadini del mondo.

Interpreti: Giulia Pietroiusti, Francesca Salvati, Niccolò Bove, Noemi Meuti, Cesare Augusto Scipioni, Giovanni Di Rocco, Nicole De Sanctis, Tamara Marinetti, Diletta Tranquilli, Raffaella Alfidi, Corinna Caso. Musicisti: Paolo di Panfilo, Leonardo D’Andrea. Coordinamento laboratorio e regia: Gabriele Ciaccia, collaborazione: Valentina Ciaccia. Dirigente: Annamaria Fracassi, insegnante referente: Alessandra Mosca, organizzatrice: Gabriella Montuori.