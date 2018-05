Scoprire l’arte del gelato grazie alla fantasia dei maestri gelatieri. Confartigianato Imprese Avezzano promuove un contest

Avezzano. Chi l’ha detto che il gelato è un alimento prettamente estivo? O consumabile solo ed esclusivamente durante una giornata di sole e caldo? Spesso, infatti, sono queste le domande che, in qualche modo, limitano il piacere di gustarsi uno tra i cibi più genuini e piacevoli in assoluto. Ecco perchè, in occasione del “Gelato Day” (iniziativa istituzionalizzata dal Parlamento Europeo) la Confartigianato Imprese Avezzano ha posto in essere un vero e proprio piano per valorizzare, promuovere e diffondere la cultura del gelato artigianale “Made in Italy”, storicamente tra i più prestigiosi al mondo. E’ stato indetto un concorso dal titolo “Gusto Speciale della Montagna 2018” che vede nei maestri gelatieri del territorio di competenza dell’associazione di categoria che ha sede a Avezzano, i massimi esponenti di quest’arte culinaria. E, per rendere più autorevole l’opera di divulgazione, è stata presentata anche una giuria tecnica:

Satirino Ciccarelli, presidente della giuria e maestro gelatiere; Lorenzo Angelone, presidente di Confartigianato Imprese Avezzano; Pietro Guida, giornalista; Stefano Franceschini, chef (ristorante Umami), Annapaola Faenza, Confartigianato Imprese Avezzano, ideatrice del Concorso.

Per il “Gusto Speciale della Montagna 2018”, sono cinque i maestri gelatieri in concorso, candidati con un gusto originale, elaborato per l’occasione. Sulla pagina facebook di Confartigianato Imprese Avezzano sono pubblicate le ricette e gli ingredienti utilizzati dai maestri gelatieri per il concorso ed è possibile votare con un “mi piace” il gusto preferito. I voti acquisiti attraverso i canali social saranno sommati alla valutazione della giuria tecnica per determinare il gelato vincitore del contest “Gusto Speciale della Montagna 2018” che terminerà il 2 giugno 2018.

Requisiti di partecipazione:

1. Possono partecipare all’evento gelaterie, bar e pasticcerie aventi sede nel territorio di operatività di Confartigianato Imprese Avezzano, che hanno una produzione di gelato artigianale, compilando l’apposito modulo di adesione ed inviandolo all’indirizz email info.confartigianatoavezzano@gmail.com.

2. Ogni azienda aderente all’iniziativa potrà promuovere il gelato artigianale della propria gelateria affiggendo nel proprio locale la locandina appositamente creata da Confartigianato Imprese Avezzano per il Contest “GUSTO SPECIALE DELLA

MONTAGNA 2018” ed offrire un assaggio gratuito del gusto ideato e realizzato proprio in occasione dell’evento.

3. Per dare una maggiore visibilità all’iniziativa, i gelatieri dovranno inviare, una foto del “gelato speciale” che hanno realizzato, documentata mediante una breve presentazione scritta della ricetta e degli ingredienti utilizzati, all’indirizzo email di Confartigianato Imprese Avezzano info.confartigianatoavezzano@gmail.com, che provvederà a pubblicarla sui

propri canali social al fine di dare avvio al Contest “Gusto Speciale della Montagna 2018”.

4. La gelateria partecipante avrà tempo dal 24/03/2018 fino al 02/06/2018 per far votare la foto del proprio gelato speciale sulla pagina Facebook di Confartigianato Imprese Avezzano.

5. Il gusto ideato sarà valutato inoltre da una giuria tecnica, che attribuirà un punteggio in base alla composizione della ricetta. I voti acquisiti attraverso i canali social saranno sommati alla valutazione della giuria tecnica per determinare il gelato vincitore del Contest “Gusto Speciale della Montagna 2018”

Riconoscimenti e premi

1. Il gelato speciale che otterrà il punteggio più elevato vedrà premiata la gelateria che lo a realizzato come segue:

– Riconoscimento con l’Attestato del “Gusto Speciale della Montagna 2018” da affiggere nel proprio locale;

– 1 anno di attività promozionali e di pubblicità per l’azienda gelatiera da parte di Confartigianato Imprese Avezzano sui propri canali social, tramite comunicati stampa e tramite la propria Newsletter;

– Partecipazione al corso amatoriale “Come fare un buon gelato”, in qualità di docente retribuito. Il corso sarà aperto a coloro che vorranno conoscere le fasi di lavorazione del gelato e le sue proprietà e sarà avviato al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Il corso sarà un’ ulteriore opportunità di promozione per l’azienda vincitrice