La Marsica Calcio portabandiera nell’evento regionale “Sei bravo a…scuola di calcio”

Avezzano. L’Asd Marsica Calcio continua a brillare e sarà portabandiera per la Marsica al torneo-festa regionale “Sei bravo a…scuola di calcio”, in programma per sabato, 19 maggio, negli impianti sportivi del Marsica Sporting Center “Ex Zampardi”, ad Antrosano di Avezzano. All’evento, organizzato dal comitato regionale Abruzzo della L.N.D. e dal coordinamento federale regionale SGS, parteciperanno le migliori 12 società abruzzesi individuate per merito, in base alla classifica sportiva. Ogni formazione sarà composta da almeno 12 atleti, classe 2007/2008, regolarmente tesserati per la stagione in corso con le rispettive società. “É una manifestazione che prima di tutto celebra i valori dello sport, della sana competizione e della partecipazione”, sottolinea il presidente dell’Asd Marsica Calcio, Roberto Panei, “La Marsica Calcio si conferma tra le migliori società, e ne siamo felici. I nostri ragazzi, al di là dei punteggi e delle classifiche, imparano, giocando e impegnandosi in un’attività sana, a consolidare il rispetto per l’altro, la cooperazione con la squadra e la disciplina, e questi sono risultati che, prima di ogni altro, ci rendono orgogliosi”. La società vincitrice rappresenterà l’Abruzzo al festival nazionale “Sei bravo a…scuola di calcio grassroots” il 16 e 17 giugno a Coverciano, Firenze.

Le società selezionate per l’evento:

Delegazione di Pescara: Barberini Sporting Club; D’Annunzio Marina; Delfini Biancazzurri; Curi Pescara; Delegazione di Teramo: Cologna Calcio; Pineto Calcio; Delegazione dell’Aquila: Amiternina; Virtus Pratola; Delegazione di Chieti: River Chieti 65; Delegazione di Lanciano: Virtus Lanciano; Delegazione di Avezzano: Marsica Calcio; Delegazione di Vasto: Bacigalupo

Programma:

ore 15.00 arrivo delle società

ore 15,30/18.00 gare

ore 18,30 presentazione delle società e saluti delle autorità presenti

0re 19.00 “Quarto tempo con genitori, tecnici e ragazzi “