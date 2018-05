Meteo Marsica 18 – 24 maggio : temporali pomeridiani sempre presenti.

Oltre a dei fenomeni a carattere sparso, nei giorni scorsi, sulla Marsica era tornato anche del clima piuttosto freddo per il periodo in essere, ove non sono mancate delle nevicate oltre i 1400 m circa, nella giornata di Martedì. Nei giorni a seguire, comunque sia, il tempo instabile continuerà ancora, anche se le temperature stanno tornando ad aumentare. Quindi i temporali o dei semplici rovesci, saranno presenti nel corso delle ore pomeridiane. Domani, Venerdì, cielo tra poco nuvoloso e variabile, ma con un aumento delle nubi a carattere cumuliformi. Rovesci anche a carattere temporaleschi non mancheranno nel pomeriggio su tutta o almeno buona parte dell’area Marsicana. Venti orientali, temperature pressochè stazionarie. Sabato, situazione non molto diversa, con temporali su tutta l’area. Anche Domenica resterà su questa falsariga, sempre nel corso del pomeriggio. Temperature in aumento, venti in generale da sud est. In sintesi le giornate che andranno da Lunedì a Giovedì continueranno ancora con mattinate dal cielo poco nuvoloso, mentre degli sviluppi cumuliformi pomeridiani saranno presenti nelle ore pomeridiane, con rovesci, anche tra moderati e forti come nell’area del Parco Nazionale nella giornata di Martedì. Le temperature tenderanno ad aumentare, con valori ad 850 hpa fin sui 14°c. Quindi clima mite su tutto il territorio.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS