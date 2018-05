Laboratori, vino e biodiversità: domani e sabato le giornate agrotecniche all’istituto Serpieri di Avezzano

Avezzano. L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Serpieri” organizza l’edizione 2018 delle Giornate Agrotecniche che si svolgeranno venerdì 18 e sabato 19 maggio dalle 10.00 alle 18.00, presso la sede di Avezzano, in via Buonarroti 1. Si tratta di un’importante manifestazione finalizzata a valorizzare il Territorio anche tramite l’approfondimento di tematiche di particolare interesse nonché a rafforzare il rapporto tra scuola, università, aziende, imprenditori e associazioni di categoria per offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

L’evento sarà ricco di appuntamenti come specificati nel programma: nella prima giornata avrà luogo l’inaugurazione del “Serpieri Enolab”, il nuovo Laboratorio Enologico, dotato di una strumentazione innovativa che permetterà un attento e puntuale controllo analitico lungo tutta la filiera della vinificazione “dalla vite al vino” e che permetterà alla scuola di essere ancor più vicina alle necessità del territorio. Durante le giornate sarà possibile assistere e partecipare a numerose attività di laboratorio realizzate dagli studenti dell’Istituto e di altre scuole del comprensorio; è prevista, inoltre, la possibilità di far analizzare campioni di olio d’oliva, di vino e di terreno. Parallelamente alle attività laboratoriali, l’istituto pone l’attenzione sui temi della “Biodiversità a Rischio”, della certificazione biologica del vino e dell’inquadramento etnobotanico dello Zafferano attraverso l’organizzazione di Convegni specifici con approfondimenti e interventi di esperti del settore. Oltre alla possibilità di acquistare piantine da orto prodotte dagli studenti e vino biologico certificato, ottenuto dalle uve coltivate nei vigneti dell’azienda del Serpieri presso Pratola Peligna e Capestrano, sarà presente un mercatino con prodotti tipici, piante, animali, macchine ed attrezzi agricoli. Nel corso delle due giornate la scuola “apre al territorio” e gli interessati potranno partecipare alle varie attività laboratoriali ed ai convegni liberamente; tuttavia, al fine di poter organizzare e gestire adeguatamente l’afflusso dei visitatori, per le scolaresche o gruppi numerosi, sarà opportuno prenotarsi compilando il modulo dal seguente link: http://www.agrarioavezzano.gov.it/prenotazione-visita-istituto-giornate-agrotecniche-2018/

PROGRAMMA

Venerdì 18 ore 10.00 – 11.30 Aula Magna “ECCO IL VINO BIOLOGICO”

INTERVENTI:

– Dott.ssa Anna Maria Nicolini – Coordinatrice ICEA Abruzzo e Molise “Il Biologico in enologia”

– Tecniche e Tecnologie enologiche per la produzione di vino biologico

– Dott. Marcello Gallese – Vicepresidente SIAC – “La dematerializzazione dei registri

vitivinicoli”

Inaugurazione del “Serpieri EnoLab” il nuovo laboratorio enologico

Sabato 19 ore 10.00 – 11.30 Aula Magna “BIODIVERSITA’ SOTTO TIRO: CHE FARE?”

INTERVENTI:

– Colonnello Luciano SAMMARONE – Comandante Ufficio Territoriale Carabinieri per la

Biodiversità – “I Carabinieri forestali nella tutela e conservazione di un patrimonio collettivo”

– Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro – “Educazione ed interpretazione

ambientale”

Sabato 19 ore 14.30 – 17.00 Aula Magna “LO ZAFFERANO: inquadramento etnobotanico, utilizzo nella storia,

aspetti agronomici e utilizzo farmacologico”

INTERVENTI:

– Sig. Riccardo Federici – Titolare azienda agricola – “Aspetti imprenditoriali”

– Prof. Aurelio Manzi – Etnobotanico – “Utilizzo antropologico”

– Dott.ssa Maria Maggi– Università dell’Aquila – “Proprietà chimiche e nutraceutiche”

– Prof. Marco Fattoretti – Ordine degli Agronomi – “Tecniche agronomiche”

Dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Laboratori aperti con attività condotte dagli studenti dell’Istituto delle sedi di Avezzano, Pratola

Peligna e Castel di Sangro (consultabili dalla brochure) dal seguente link

http://www.agrarioavezzano.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/brochure-giornate-agrotecniche2018.pdf

Mercatino con prodotti tipici, piante, animali, attrezzi e mezzi agricoli

Sportello orientamento

Durante l’evento verrà distribuito materiale informativo sull’offerta formativa della Scuola e sulle varie collaborazioni con gli enti ed aziende del territorio.