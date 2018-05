Blitz della Guardia di Finanza allo stabilimento della Santa Croce e tecnici del Cam alla fonte Fiuggino

Canistro. Circa 20 agenti delle Fiamme Gialle sono stamani entrati nello stabilimento della Santa Croce, azienda di cui è titolare Camillo Colella. L’operazione è ancora in corso e per ora non si conoscono i motivi del sopralluogo. Oltre agli agenti della Guardia di Finanza, sono arrivati alcuni tecnici del Cam (“Consorzio acquedottistico marsicano”) responsabili dell’analisi chimica dell’acqua: questi ultimi, insieme ad agenti delle Fiamme Gialle, si sono recati alla fonte Fiuggino, in località Cotardo, di cui la Santa Croce detiene la concessione.