Dichiarazione dei redditi: principali novità nella giornata formativa Ancot a Cappelle dei Marsi

Scurcola Marsicana. “Dichiarazione dei redditi: principali novità per persone fisiche e società”, è questo l’argomento della giornata formativa dell’A.N.CO.T. – Associazione Nazionale Consulenti Tributari – che si svolgerà domani, dalle 9 alle 18.30, presso l’Hotel Olimpia, in Via Tiburtina Valeria Km. 111,200 a Cappelle dei Marsi. L’incontro, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra nell’ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del settore. Il relatore della giornata sarà il dottor Nicola Forte. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile chiamare il numero unico A.N.CO.T. allo 0735-568320.