Fotografato mentre getta i rifiuti in strada da un operatore Tekneko, Presutti: persone senza senso civico

Avezzano. Operaio della Tekneko sorprende uno “zozzone” mentre butta dei sacchi ai lati della strada lo fotografa e lo fa multare. I cittadini stanno diventando sempre più tutori dell’ambiente. Nei giorni scorsi, infatti, Paolo Stornelli, dipendente della società che si occupa del servizio di igiene urbano in città, ha sorpreso un uomo di mezza età mentre svuotava dei sacchi lungo via Paganini, nel tratto in cui la strada si incrocia con la ferrovia che arriva fino al nucleo industriale. L’operatore ha immediatamente preso il telefono e immortalato la scena prestando attenzione a fotografare la targa dell’auto dell’uomo per far sì che le autorità preposte potessero poi identificarlo. Una volta tornato in azienda, poi, ha consegnato le immagini ai dirigenti della Tekneko che a loro volta hanno fatto scattare la segnalazione alla polizia locale. Gli agenti, guidati dal comandante Luca Montanari, faranno scattare le sanzioni.

“E’ una vera tristezza”, ha commentato l’assessore all’Ambiente, Crescenzo Presutti, “invitiamo i cittadini a fare il loro dovere e segnalarci episodi simili. Purtroppo ogni mese raccogliamo 14 mila chili di rifiuti abbandonati lungo la strada. Siamo circondati da incivili e criticoni che però non si rendono conto che abbandonando l’immondizia ci spingono a sottrarre tempo ad altri progetti e a occuparci di questo, anche se poi ci sono servizi efficienti che ritirano ingombranti e rifiuti a domicilio. E’ una situazione vergognosa”.