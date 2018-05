Dalla terra alle famiglie e ritorno, a Massa d’Albe con Aciam il compost si fa direttamente “in casa”

Massa d’Albe. Trasformare gli scarti alimentari e vegetali in prezioso fertilizzante per il proprio orto o giardino. A Massa d’Albe diventa possibile grazie alle compostiere domestiche che Aciam Spa sta provvedendo a distribuire in questi giorni. I compostatori, ognuno della capacità di 300 lt, sono realizzati in plastica riciclata e sono corredati da un opuscolo informativo. Con il compostaggio domestico si realizza l’autosmaltimento del rifiuto organico quotidiano – scarti di cibo o avanzi di cucina – ma anche residui di potature, foglie e ramaglie provenienti dall’orto o dal giardino. I materiali vengono inseriti nella compostiera, seguendo peculiari modalità e tempistiche, al fine di favorire il processo di biodegradazione. In un periodo che può variare dai 6 ai 12 mesi, in base alle caratteristiche del materiale inserito, ma anche ad altre variabili quali il clima e la ventilazione, si ottiene dell’ottimo concime biologico, da utilizzare per la coltivazione degli orti o per la cura di giardini, aiuole e fioriere.

“Il compostaggio domestico, ove possibile, è una delle pratiche virtuose che permettono di chiudere in piena autonomia il ciclo del rifiuto organico”, ha spiegato la presidente di Aciam, Lorenza Panei, “Un esempio chiaro e agevolmente praticabile, a determinate condizioni, di economia circolare realizzata nel quotidiano: riportare alla terra la totalità, o quasi, dell’organico, rappresenta un tassello importante per un’effettiva sostenibilità ambientale”. Requisito fondamentale per l’ottenimento della compostiera, oltre alla regolare iscrizione al ruolo TARI, è il possesso di almeno 80 mq di orto o giardino in cui poterla posizionare in condizioni di igiene e sicurezza e su cui utilizzare il prezioso compost ottenuto. L’assegnazione alle utenze è fatta sulla base delle prenotazioni pervenute sia presso gli uffici Aciam, che in quelli comunali; le compostiere distribuite saranno in totale 22. Al momento della ricezione delle attrezzature, gli utenti sono assistiti da personale qualificato di Aciam, che fornisce informazioni sul corretto posizionamento della compostiera e sulle adeguate modalità di utilizzo. La distribuzione delle compostiere sarà attuata, nelle prossime settimane, anche in altri comuni marsicani nei quali Aciam gestisce i servizi di raccolta.