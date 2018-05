Il Comune di Avezzano promuove il concorso #AvezzanoInFiore: un modo per rendere più bella la città

Avezzano. Il Concorso #AvezzanoInFiore, dedicato ai cittadini che abbelliscono balconi, davanzali e vetrine dei negozi è stato presentato stamattina in Comune. “L’amministrazione comunale di Avezzano chiede ai cittadini di rendere più bella la città e i suoi quartieri attraverso il decoro floreale”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Crescenzo Presutti, “oggetto del concorso è l’allestimento e l’addobbo floreale dei balconi e dei davanzali delle abitazioni e delle vetrine dei negozi che si trovano in città e nelle frazioni. Con la realizzazione degli allestimenti floreali, l’amministrazione intende promuovere la cultura del verde e coinvolgere la cittadinanza e le associazioni nella valorizzazione del patrimonio esistente”. “Gli obiettivi del concorso”, ha poi precisato il dirigente Massimo De Sanctis, “sono: la promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro; la valorizzazione e l’incremento della conoscenza della città e delle sue architetture; la valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi urbani; il voler accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio; contribuire a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente urbano”. All’evento hanno partecipato anche il vicesindaco Lino Cipolloni, l’assessore al Bilancio Felicia Mazzocchi, l’assessore al Turismo Rocco Di Micco e Massimo Coccia, direttore artistico di Harmonia Novissima. “Di concerto con il sindaco De Angelis”, ha spiegato l’assessore Presutti, “e grazie alla sensibilità artistica del maestro Coccia, oltre al montepremi in denaro saranno offerti ai vincitori anche due abbonamenti per due persone: uno per la stagione teatrale comunale e l’altro per la stagione musicale”. L’assessore Mazzocchi ha spiegato che il Governo, nell’ultima legge finanziaria, ha inserito un “bonus verde” destinato ai cittadini che riqualificano giardini e verde nelle abitazioni. Il concorso è strutturato in tre sezioni: sezione 1 – balconi e davanzali; sezione 2 – fotografia su facebook; sezione 3 – vetrina. Possono partecipare tutti gli abitanti del Comune di Avezzano, con queste eccezioni: dipendenti comunali di qualsiasi categoria e con qualsiasi contratto; amministratori comunali e loro congiunti diretti per la sezione 2; fotografi professionisti e loro congiunti diretti. Per le sezioni 1 e 3, possono partecipare unicamente abitanti del Comune che siano maggiorenni; per la sezione 2 non ci sono invece limiti di età. Per la procedura di iscrizione e tutte le altre informazioni si può contattare il numero 0863 501270. (M.D.P.)