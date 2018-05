Il Caffè Letterario Vieniviaconme ospita l’evento “Mamme Acrobate”: il ruolo della donna nella società

Avezzano. La maternità nei suoi molteplici aspetti è l’argomento dell’incontro organizzato dal Caffè Letterario Vieniviaconme per sabato 19 maggio. L’evento, dal titolo “Mamme Acrobate”, vedrà come ospite d’eccezione Gina Onorato, psicoterapeuta che tratterà della tematica in oggetto. Sarà un’opportunità per riflettere insieme sulla situazione attuale dell’essere madre, in relazione alle numerose richieste familiari e sociali spesso imposte. “Mamme acrobate” è anche il titolo di un libro che affronta gli enormi cambiamenti sociali dell’ultimo mezzo secolo: di come questi abbiano conferito alle donne un dominio su se stesse e sul proprio destino mai sperimentato in passato. Allo stesso tempo, però, sono aumentate a dismisura le richieste di cui le donne sono fatte bersaglio: realizzazione di sé, ma anche cura degli altri; libertà, ma solo con grande responsabilità; serietà di giorno e seduzione di sera. E soprattutto la capacità di porsi quale punto d’equilibrio della vita sempre più complicata del partner e dei figli. L’ingresso all’incontro è libero. È consigliabile comunque prenotare al numero 0863/455900. (M.D.P.)