Uomini e donne, la tronista Nilufar sceglie l’avezzanese Giordano. Lei: “una scelta di pancia”

Avezzano. Nella puntata di oggi della trasmissione televisiva di Canale 5 “Uomini e Donne”, talk dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, la tronista Nilufar Addati ha scelto come compagno di vita l’avezzanese Giordano Mazzocchi. La tronista ha voluto prima parlare con Nicolò al quale ha detto che razionalmente sarebbe lui la sua scelta, ma che a 20 anni preferisce fare una scelta di pancia piuttosto che di testa.

L’ex corteggiatore si mette a piangere e critica il comportamento di Nilufar, specie in villa: “Potevi evitare di fare queste cose, fino all’ultimo mi hai preso in giro. Io non ti credo più, mi dispiace. Oggi non so chi ho davanti, ci hai manipolati tutti e due”.

Poi arriva in studio Giordano: “Ci sono un sacco di cose che mi piacciono di te, hai gli occhi trasparenti e vedo il buono che c’è dietro. Mi piace che hai le mani grande, le braccia forti e le spalle larghe. Ci sono, però, un sacco di cose che non mi piacciono di te. È una lotta continua, ci siamo sempre urlati contro. Urli e sbraiti peggio di me, sempre”. Poi i petali di rose e gli abbracci per una storia mediatica che forse potrebbe diventare per la vita…