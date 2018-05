Quadrangolare di beneficenza allo stadio Attili di Tagliacozzo con i calciatori della Roma e della Lazio

Tagliacozzo. I calciatori della Roma e della Lazio scenderanno in campo allo stadio Leo Attili di Tagliacozzo il prossimo 2 giugno per un quadrangolare di beneficenza a sostegno della casa famiglia Anffas “Dopo di Noi”. La manifestazione sportiva solidale è stata organizzata da Mauro Bencivenga, ex allenatore delle giovanili giallorosse, fautore dell’idea grazie all’amicizia che lo lega da diversi anni a Gerardo Ricci, ospite della struttura, nonché mascotte dell’A.S. Roma e da sempre supertifoso della magica. Non a caso l’evento è stato fissato per il 2 giugno proprio per festeggiare il compleanno di Gerardo.

Un gesto encomiabile sia nei confronti di Jerry (per gli amici) che della struttura, cui sarà devoluto l’intero incasso del ricavato. A varcare le porte dello stadio della città d’arte marsicana saranno Damiano Tommasi, Daniele De Rossi, David Di Michele, Simone Perrotta, Marco Amelia, Manuele Blasi, Cesare Bovo, Gaetano D’Agostino, Simone Pepe ed altri, capitanati dagli allenatori Zeman, Rocca e Bencivenga. Alle 15:30 di sabato 2 giugno fischio di inizio del quadrangolare calcistico che vedrà coinvolte anche le società sportive Tagliacozzo e Plus Ultra Trasacco, quest’ultima particolarmente sensibile e vicina al tema della disabilità da oltre 15 anni attraverso la manifestazione “Lo sport per unire”. Il biglietto avrà un costo simbolico di 5 euro e per chi vorrà sarà possibile effettuare donazioni libere al momento dell’acquisto. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Anffas di Avezzano e con il patrocinio del comune di Tagliacozzo. Per info contattare i numeri 339.7932309 – 366.2979343.

Jerry e la magica…

Era l’ormai lontano 2000 quando nasceva la formazione del Mister Fabio Capello con giocatori del calibro di Totti, Tommasi, Cassano, Montella, Batistuta, Cafu ed altri di non minore importanza. Era anche il periodo in cui Jerry seguiva ovunque la sua magica: negli allenamenti a Trigoria, nei ritiri dopo campionato a Pinzolo e nelle partite in tribuna d’onore, posizione spesso affettuosamente concessa da Damiano Tommasi, non solo grande atleta centrocampista della Roma e della Nazionale ma grande uomo da sempre impegnato in opere umanitarie e di beneficenza. Grande amico di Jerry che spesso lo seguiva insieme alla squadra nelle varie preparazioni atletiche, perfino in Cina diversi anni fa dove Tommasi era stato ingaggiato sul finire della sua brillante carriera. Erano anche gli anni in cui la Roma vinceva lo scudetto, nel 2001, suggellando ulteriormente il forte legame di Jerry con la squadra. Ora gli stessi giocatori della vecchia guardia di nuovo in campo per rendere ancora una volta gloria allo squadrone di un tempo e soprattutto per una nobilissima causa. Non resta che attendere il fischio d’inizio e godere la partita con i migliori auguri al grande Jerry da parte di tutta la redazione di MarsicaLive! @noemideblasis