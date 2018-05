Messa per il 750° anniversario della Battaglia dei Campi Palentini a Scurcola in diretta su Radio Maria

Scurcola Marsicana. La parrocchia della Santissima Trinità di Scurcola Marsicana, guidata dal parroco don Nunzio D’Orazio, invita a partecipare alla celebrazione eucaristica nel Santuario di Maria Santissima della Vittoria, sabato alle 7.30. La celebrazione sarà trasmessa a diffusione nazionale su Radio Maria (canale radio fm 93.300 e in tv sul digitale terrestre al canale 789). La celebrazione rientra nel programma degli eventi per il 750° anniversario della Battaglia dei Campi Palentini o Battaglia di Tagliacozzo (23 agosto 1268). Dante Alighieri nel canto XXVIII dell’Inferno, narra della Battaglia combattuta nel 1268 tra l’esercito Angioino del Re Carlo I D’Angiò e quello Svevo del principe Corradino, per il dominio del Regno delle due Sicilie. L’importante evento verificatosi a poca distanza dall’abitato di Scurcola venne chiamato così in quanto Scurcola era solamente un borgo, mentre l’agglomerato più vasto e potente era Tagliacozzo. Il 25 agosto il vescovo dei Marsi, Pietro Santoro, presiederà la celebrazione eucaristica sull’antico sito archeologico dell’abbazia cistercense di Santa Maria della Vittoria fatta costruire da Carlo D’Angiò a testimonianza della sua devozione a Maria.

La solenne celebrazione giubilare si terrà il 26 agosto alle 11, nella parrocchia di Scurcola, e sarà presieduta dal cardinale Giuseppe Bertello, governatore dello Stato del Vaticano e concelebrata dal vescovo Santoro. L’ anno giubilare sarà ricco di iniziative culturali come la rievocazione storica della Battaglia, il concerto della fanfara dei carabinieri e della banda pontificia dello Stato del Vaticano. Nel mese di settembre sarà celebrata in diretta su Raiuno una Messa domenicale e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando il territorio, farà tappa, in occasione dell’anniversario, ad Avezzano, Tagliacozzo e Scurcola. Il 23 agosto ci sarà uno speciale annullo postale dell’evento.