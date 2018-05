I consiglieri Paciotti e Lamorgese ammoniscono Eligi: stia sereno, l’amministrazione De Angelis durerà altri 4 anni

Avezzano. I consiglieri comunali di maggioranza Francesco Paciotti e Alberto Lamorgerse replicano al consigliere Francesco Eligi del Movimento 5 stelle, che aveva invocato improbabili giunte tecniche a tempo o commissariamento del Comune. “L’amministrazione De Angelis concluderà il proprio lavoro tra 4 anni e, così come avviato nei primi mesi, darà un forte contributo alla riqualificazione e allo sviluppo di Avezzano”, hanno precisato Paciotti e Lamorgese, “vogliamo rassicurare il collega Francesco Eligi, che paventa scenari apocalittici. Invece di improvvisarsi stratega di composizioni di giunta, il collega pensi piuttosto a proporre qualcosa di concreto per la nostra città, visto che in quasi un anno, oltre a qualche intervento estemporaneo, spesso e volentieri a ricasco dell’ex coalizione Di Pangrazio, non abbiamo rilevato alcunché di concreto nel suo lungo e sinora improduttivo apprendistato in consiglio comunale.

Anche nell’ultimo question time avremmo apprezzato persino una qualche critica, ma non abbiamo avuto il piacere di ascoltare la sua voce. Rimaniamo fiduciosi, in ogni caso, che prima o poi, ci renda partecipi della sua idea di rilancio della città, che possibilmente vada oltre fantasiose rappresentazioni di organigrammi”.