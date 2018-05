Grande successo per gli eventi di beneficenza targati Lilt, dal torneo di Burraco alle begonie della ricerca

Avezzano. La Lilt, delegazione di Avezzano, da anni impegnata nella sensibilizzazione alla prevenzione e alle lotta dei tumori femminili, ha visto svolgersi con successo altre due iniziative dedicate alla Marsica. Numerosa è stata la partecipazione al torneo di beneficenza di Burraco che si è svolto nella parrocchia del Santo Spirito. Presenti tra gli altri i medici volontari che collaborano con l’associazione. Il torneo è stato arbitrato dal dottor Emanuele Nicolini, presidente del club Burraco di Tagliacozzo, con la collaborazione di Stefania Pietropaoli, presidente del Burraco club di Avezzano, e di Manfredo Casella. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Lilt, il dottor Antonio Addari, e delle volontarie che hanno organizzato l’evento. Il ricavato sarà devoluto per la gestione dell’ambulatorio Lilt di Avezzano sito in via Vidimari, 64 dove l’associazione svolge da anni la propria attività di prevenzione oncologica.

Domenica scorsa, inoltre, la Lilt ha partecipato alla vendita delle begonie della ricerca. Le piante sono andate a ruba con le prenotazioni in pre vendita. Il presidente e le volontarie ringraziano tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita degli eventi. (Fdm)