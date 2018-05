Fedeli in attesa dell’urna di San Paolo della Croce a Trasacco per l’anniversario delle suore passioniste

Trasacco. Verrà accolto a Trasacco da giovedì 17 a domenica 20 l’urna di San Paolo della Croce, Fondatore dell’Ordine dei Passionisti, in occasione del 60° Anniversario delle Suore Passioniste. Il programma inizierà giovedì 17 con l’arrivo dell’Urna che farà una sosta presso la Clinica Nuova Salus per poi giungere in Piazza Matteotti ove alle 18 verrà celebrata Santa Messa officiata dal Vescovo dei Marsi Pietro Santoro e concelebrata da monsignor Gabriele Teti, cappellano militare capo della Guardia di Finanza nella Riserva, nonché dall’Abate Don Francesco Grassi, padre Michel Charlot, dalla locale Forania e da Sacerdoti Passionisti (se il tempo è incerto la celebrazione liturgica avverrà presso la Basilica dei Santi Cesidio e Rufino Martiri).

Le suore passioniste di Trasacco compiono 60 anni e sono una comunità che si sono sempre distinte per l’apostolato della formazione cristiana e per la gestione del prestigioso Istituto dell’Infanzia. Giovedì 17 la Celebrazione Eucaristica vedrà la partecipazione della cittadinanza, delle locali Associazioni laiche e religiose, del Sindaco di Trasacco Mario Quaglieri e amministrazione e, le suore passioniste hanno avuto il piacere di invitare molti rappresentanti del territorio marsicano e regionale.

Gli ospiti alla cerimonia saranno, tra gli altri, il Prefetto dell’Aquila Giuseppe Linardi, il senatore Gaetano Quagliariello, l’onorevole Rodolfo De Laurentiis (che ha avuto la premura di far pervenire dalla Segreteria di Stato Vaticana Benedizione Apostolica di Papa Francesco, che ne verrà data lettura durante la Liturgia), il colonnello Marco Iovinelli, Comandante 9° Reggimento Alpini, il dirigente scolastico Fabio Massimo Pizzardi, il Vice Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano Ten. Diana Rocco, dal Comandante dei Carabinieri di Avezzano Cap. Pietro Fiano, dal Comandante della Polizia Provinciale Dott. Antonio Del Boccio, dal Comandante della Stazione Carabinieri Trasacco luogotenente Armando Croce, dal Comandante della Polizia Locale di Trasacco Titti Colangelo, del consigliere provinciale Gianluca Alfonsi, da Sindaci del Territorio, avvocato della Sacra Romana Rota Alfonso Corsi e Pietro D’Alfonso Presidente Gruppi Alpini Abruzzo.