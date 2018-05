Alla sala del Principe di Avezzano la presentazione del libro “La ragazza con l’accendino” di Giuseppe Maria Gnagnarella

Avezzano. Venerdì 18 maggio alle 17.30 nella Sala del Principe di Palazzo Torlonia ad Avezzano verrà presentato il libro “La ragazza con l’accendino” di Giuseppe Maria Gnagnarella. L’iniziativa è a cura della Pro Loco di Avezzano e dell’Associazione Presenza Culturale. Giuseppe Maria Gnagnarella, giornalista, lancianese di nascita, romano di adozione, è stato responsabile della comunicazione della Presidenza della Rai, portavoce del Vice Direttore Generale della Rai, capo ufficio stampa di Rai2, responsabile dei rapporti della Rai con la Commissione parlamentare di Vigilanza, capo redattore politico del Tg3 e del Giornale Radio, inviato speciale in Unione Sovietica e negli Stati Uniti, Vaticanista e inviato di guerra in Libano, Israele, Nicaragua ed ex Jugoslavia.

Già Consigliere di Amministrazione della LUISS, è autore dei volumi: 1978, l’anno che ha cambiato la Repubblica (Le Monnier); La bella preda (Carabba); Storia politica della Rai (TEXTUS). Nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo Rendez-vous à Saint-Germain (Gangemi). Ha insegnato nelle Facoltà di Scienze delle Comunicazioni all’Università La Sapienza di Roma, all’Università Salesiana e all’Università di Cassino.