La Cna di Avezzano supera i 2mila associati, la dirigenza: obiettivo raggiunto grazie all’impegno di tutti

Avezzano. “Obiettivo raggiunto!”. Esordisce così il presidente Francesco D’Amore commentando i risultati della consistenza associativa di CNA Avezzano, comunicati dalla sede nazionale all’associazione territoriale diretta da Pasquale Cavasinni, e aggiunge: “L’anno scorso avevamo assunto l’impegno come gruppo dirigente territoriale verso il nazionale e l’abbiamo mantenuto: superare per il 2018 i duemila associati. Tale risultato è frutto dell’impegno di tutti dirigenti e quello straordinario dei nostri dipendenti e collaboratori”.

“Questi numeri assumono un valore ancor più importante”, continua D’Amore, “se li contestualizziamo al momento di difficoltà economica che da troppi anni sta attraversando il nostro Paese e alla diffusa sfiducia degli imprenditori verso le associazioni di categoria in generale che continuano a perdere associati a livello nazionale e anche per la mancanza, in Italia, di una legge sulla rappresentanza”. CNA Avezzano, in Provincia di L’Aquila si conferma la più forte associazione di rappresentanza con 910 associati inps, 123 inail, 214 diretti, 743 pensionati, 234 cittadini per un totale di 2.224 associati complessivi. “Adesso” conclude D’Amore “per ripagare questa gratificante fiducia di migliaia di persone, abbiamo il dovere di impegnarci di più, di consolidare le attività sindacali e far valere in tutti i tavoli di concertazione questa importante forza associativa; rappresentare meglio gli interessi delle imprese per conseguire risultati strategici che aiutino a far crescere il sistema delle PMI locali.

Perciò, pur se questi risultati testimoniano l’apprezzamento da parte di imprenditori e cittadini per le nostre attività ed i servizi che offriamo, dobbiamo potenziare ed incrementare tutto ciò che facciamo per servire meglio imprese e cittadini. In particolare, andremo ad organizzare meglio, coinvolgendo e valorizzando anche nuove figure professionali e sottoscrivendo nuovi accordi e convenzioni: il servizio credito, il Caf, il Patronato, la formazione, le certificazioni iso, i servizi di adempimento, lo sportello progettazioni europee e tanto altro ancora per agevolare imprese e cittadini che in un unico luogo, e cioè presso la nostra sede, trovano le risposte professionali e veloci ad ogni loro esigenza”.