Scontro ex casa di riposo di Avezzano, il portavoce del sindaco a Babbo e Gallese: si vergognino

Avezzano. Scontro sul degrado nella casa di riposo San Giuseppe, il portavoce del sindaco, Roberto Alfatti Appetiti, replica ai consiglieri Babbo e Gallese: si vergognino. “I consiglieri Babbo e Gallese si vergognino per quello che dicono , mentono con spudorata consapevolezza”, ha commentato Alfatti Appetiti, “non solo non hanno mai provveduto, nella loro funzione di amministratori, a risolvere il problema della sicurezza della casa di riposo San Giuseppe, ma tentano goffamente di confondere le idee dei cittadini di Avezzano: prima dipingendo un quadro a tinte fosche di tutti i quartieri della Città e dopo, resosi conto della gaffe oppure richiamati all’ordine da qualcuno, addolciscono la pillola tentando un infantile recupero e cercando di buttarla in caciara.

Il sindaco ha difeso l’operato delle forze dell’ordine tutte, senza nessuna esitazione e in maniera inconfutabile. Mai ha pensato di scaricare responsabilità a nessuno, se non verso amministratori poco efficaci nell’azione prodotta quando guidavano il comune e poi per gli inopportuni interventi fatti per tentare un disperato ed inutile recupero della loro immagine”.