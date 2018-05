Il centro visite riserva del Monte Velino spalanca le porte alla Granfondo Mtb La Via dei Marsi

Il Centro Visite Riserva Naturale del Monte Velino sarà un punto di richiamo per ciascun visitatore nel giorno della corsa in località San Casciano del paesino marsicano grazie a una sinergia tra gli organizzatori dell’Avezzano Cycling Team e l’amministrazione comunale di Magliano per promuovere le eccellenze del territorio. All’interno del Centro si trova il nuovo museo dei Carabinieri Forestali denominato “MUN”, intitolato alla memoria di Alfonso Alessandrini, storico direttore generale dell’Economia Montana e Foreste del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, ambientalista che fu a capo del Corpo Forestale dello Stato per 15 anni.

Inserito in un contesto naturalistico unico, esempio concreto della “Natura per Tutti”, il museo rappresenta un prestigioso centro di conoscenza e di sperimentazione della natura, grazie alle tecnologie innovative e interattive e all’accessibilità per i portatori di disabilità motorie e sensoriali. Oltre al passaggio delle due corse, il richiamo della natura sarà il tema dominante nel contesto di Riservamica 2018 dove, per l’occasione, i Carabinieri Forestali di Magliano dei Marsi e il personale della Riserva potranno presentare la loro attività agli occhi dei visitatori: dai laboratori didattici con percorsi sensoriali alle escursioni sul sentiero Natura alla scoperta del Monte Velino oltre alle visite guidate e alle attività del nucleo cinofilo antiveleno e del reparto a cavallo di Feudozzo.