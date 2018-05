Gestione sconfitta e successo dei figli, incontro formativo della Pinguino con psicoterapeuti dello sport

Avezzano. Mercoledì 16 maggio, alle ore 17 presso l’aula magna dell’università di Avezzano in via Napoli, si terrà un incontro formativo con la psicoterapeuta dello sport Paola Contardi e i tecnici della Pinguino che presenteranno i progetti agonistici per la stagione 2018/2019.

Il seminario, dal titolo “Fare Sport: un progetto lungimirante”, è il primo di una serie di incontri volti ai genitori dei futuri atleti/campioni che sempre più hanno bisogno di essere accompagnati, con percorsi formativi, a comprendere il proprio ruolo nell’attività sportiva dei figli. Nello specifico la dott.ssa Contardi affronterà la problematica di come un genitore dovrebbe gestire il successo e la sconfitta del proprio figlio. L’ingresso è libero.