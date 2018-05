Presentazione tessera eco-card per smaltire gli ingombranti, premi per i cittadini più virtuosi

Celano. Sabato prossimo 19 maggio, alle ore 11, presso il centro di raccolta rifiuti differenziati sito in località San Marcello (Località La Stanga) il Sindaco di Celano ing. Settimio Santilli darà ufficialmente il via al nuovo sistema Eco Card per accedere nel Centro Comunale per lo smaltimento dei rifiuti.

Nel corso della dimostrazione, alla quale parteciperanno studenti, associazioni e cittadini, verranno illustrati i vari strumenti messi a disposizione per smaltire correttamente i rifiuti e le modalità che andranno a premiare i cittadini più virtuosi. Con la tessera, che potrà essere ritirare tranquillamente e gratuitamente presso l’Ufficio Tributi comunale in piazza 4 Novembre, gli utenti avranno la possibilità di conferire i rifiuti separati e differenziati nei Centri di Raccolta rifiuti differenziati, aree presidiate ed attrezzate. Esibendo la tessera Eco card e un documento di riconoscimento, si potranno accumulare punti ecologici, il cui numero – come da regolamento comunale – è parametrato alla pericolosità del rifiuto stesso. Al raggiungimento di 500 punti sulla tessera Eco card, si avrà diritto per ogni anno di tassazione a un ulteriore riduzione della tassa dei rifiuti.