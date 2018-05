La Provincia incontra il comune di Carsoli, scuole e strade i temi al centro dell’incontro

Carsoli. Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, accompagnato dal consigliere provinciale Alfonsino Scamolla, ha incontrato ieri, 14 maggio, il sindaco di Carsoli Velia Nazzarro per una visita nel territorio del municipio aquilano. In particolare, durante la mattinata, ha incontrato il dott. Gianpaolo Sorgi, dirigente capo dello stabilimento de “Il Sole 24 Ore” situato nella Piana del Cavaliere, affrontando le numerose problematiche del settore editoriale ma, soprattutto, ha colto l’occasione per ringraziare il gruppo per la disponibilità ad ospitare i ragazzi del liceo scientifico di Carsoli e ribadire la volontà della Provincia di continuare a sostenere i costi dell’affitto dei locali di proprietà de “il Sole 24 Ore”, fino alla riapertura della nuova sede.

Successivamente ha visitato il sito e il cantiere, avviato ieri, che consentirà all’intero territorio di Carsoli di dotarsi di un plesso scolastico che ospiterà i ragazzi delle medie e quindi gli studenti del liceo scientifico, per un totale di oltre 800 mq. e una spesa di oltre 1.900.000 euro. Il presidente ha, infine, effettuato un sopralluogo su alcune strade provinciali della zona che hanno bisogno di manutenzione, soffermandosi sul ponte sul fiume Turano situato all’interno del centro abitato che necessita di sostituzione dei parapetti laterali, di rifacimento dei marciapiedi e di nuovo manto bituminoso, ha assicurato interventi risolutivi entro tempi brevi, lavori, tra l’altro, già previsti nel piano generale delle opere del sistema viario. Al termine della visita, il consigliere provinciale Alfonsino Scamolla, dichiara che quest’incontro, positivo e costruttivo, evidenzia la volontà del Presidente Angelo Caruso e dell’intero Consiglio Provinciale ad attenzionare ogni parte della Provincia dell’Aquila, ritenendo le attività antropiche e produttive di questi territori una ricchezza irrinunciabile per un’economia che, oggi più che mai, necessita di coesione e concretezza nelle decisioni da intraprendere per il prossimo futuro.