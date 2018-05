Torna il Birra del Borgo Day, tre giorni tra bionde artigianali, street food e il progetto “Pane” con Niko Romito

Borgorose. Da venerdì 1 fino a domenica 3 giugno Borgorose torna ad accogliere il Birra del Borgo Day, il grande appuntamento estivo dedicato a birra, gastronomia, arte, musica e socialità nato per veicolare una nuova idea di birra festeggiando il compleanno del birrificio, quest’anno il tredicesimo. Tre giorni dedicati alla birra e non solo. Eccellenze, novità, ospiti e anteprime speciali saranno i contenuti del grande evento organizzato da Birra del Borgo in quel di Borgorose (RI), nella sua storica villa comunale, da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Il festival vedrà radunate tante realtà che da anni collaborano con il birrificio per portare avanti il lavoro sulla qualità e sulla ricerca, già iniziato dal suo fondatore Leonardo Di Vincenzo nel 2005, accanto a nuove incontrate lungo la strada.

BIRRA

La selezione birre del Bdb Day rincorre un’idea di birra innovativa, in parte ispirata alla ricerca di ingredienti insoliti e alla sperimentazione. Si prefigge l’obiettivo di veicolare il giusto messaggio sulla produzione (diventata più sostenibile), la ricerca sempre più attenta e la qualità, imprescindibile nella creazione di prodotti unici e di carattere. Le 130 spine ei 40 birrifici da tutto il mondo che i visitatori troveranno a Borgorose appartengono a birrifici storici, provenienti da tutta Italia, che da anni partecipano alle iniziative del birrificio, accanto a nuove leve incontrate negli ultimi anni. Piccoli e grandi produttori, giovani e meno giovani, che affolleranno le spine del festival con creazioni ispirate a dettami tradizionali e contemporanei. Birre prodotte con estro e fantasia, stili classici e moderni, birre con la frutta, fermentazioni miste e tanto altro, un’ampia selezione di tutto ciò che il panorama brassicolo può offrire. Accanto alle birre ospiti ci sarà ovviamente la selezione di Birra del Borgo al completo.

FOOD

Come la selezione birre anche l’area gastronomica dell’evento metterà in campo collaborazioni consolidate accanto a nuove sinergie. L’Osteria di Birra del Borgo, aperta nel quartiere Prati di Roma lo scorso anno, si farà in due per piantare le tende sul grande prato di Borgorose e offrire ai visitatori un’invitante proposta gastronomica sotto la supervisione di un veterano del festival, Gabriele Bonci. Anche quest’anno gli amanti del cibo di strada ritroveranno il suo prodotto simbolo, il Trapizzino. Tra le new entry ci saranno il polivalente ristorante Porto Fluviale del quartiere Ostiense e l’Associazione “Quelli della Bombetta”, goloso fagottino di capocollo di maiale ripieno di formaggio vaccino (canestrato pugliese), prezzemolo, sale e pepe, nato a Martina Franca più di 40 anni fa. Ma la novità più attesa sarà “PANE”, il nuovo progetto di Niko Romito, cuoco abruzzese che con il suo “Reale” ha ottenuto la terza stella nella Guida Michelin 2014. Sfornato a pochi passi da Casadonna, l’antico monastero dove Niko vive e lavora, è frutto di uno studio approfondito su farine, impasti e lievitazioni. Al Birra del Borgo Day Niko ha dedicato un menu “PANE” nelle varianti al ragù, con il baccalà e al pomodoro. Sempre dal vicino territorio aquilano arriveranno i formaggi del caseificio Campo Felice e quelli di Gregorio Rotolo. Gli amanti del buon caffè ritroveranno infine la miscela storica di Caffè Castroni. La selezione gastronomica del festival sarà dunque portavoce delle eccellenze a portata di tutti, rese possibili, raggiungibili.

MUSICA E ARTE

Il Birra del Borgo Day cresce e si afferma anche come festival musicale per ribadire quanto birra e musica rappresentino un binomio inscindibile. Ben due palchi, uno dei quali dedicato alla semplicità con stile della nuova lager LISA, simbolo di tutte le iniziative artistiche e musicali a cui il birrificio ha preso o prenderà parte, dal festival della cultura metropolitana di Roma Outdoor, ancora in corso a Testaccio, al Siren, il grande festival musicale che si terrà a Vasto (CH) nel mese di luglio. Sotto la direzione artistica di VITECULTURE nell’aria di Borgorose si respireranno le emozioni live e l’energia degli artisti italiani Giuliano Palma, con l’inconfondibile ritmo in levare, i Meganoidi, inventori di un personalissimo stile crossover, Giancane, romano irriverente, e i Joe Victor, una band che riesce a mescolare folk, funk e dance all’insegna del divertimento. Accanto a loro si esibiranno le band che vinceranno il contest “Birra del Borgo Day”, organizzato per l’occasione da Radio Sonica, radio ufficiale dell’evento. Tutte le info su www.radiosonica.it. Grazie alla collaborazione con la Galleria Varsi, spazio espositivo nel cuore di Roma, il festival ospiterà la live performance dell’artista Roberto Cireddu (in arte Ciredz), pittore e scultore di origini sarde e maestro dell’arte urbana. Infine, lo studio di architettura b15a, in collaborazione con altrospazio e Genial Pixel, realizzerà un’installazione sul tema dell’effimero nella fotografia e nel digitale.

LABORATORI

Gli appassionati ritroveranno numerosi appuntamenti legati al mondo della birra, della gastronomia, del vino e della miscelazione che metteranno in campo idee, novità e abbinamenti. Tra i protagonisti ci saranno il noto locale Jerry Thomas di Vicolo Cellini, il pastore Gregorio Rotolo con il sapore del formaggio d’Abruzzo, il talentuoso Franco Franciosi dell’Osteria Mammaròssa di Avezzano, il re italiano delle ostriche Corrado Tenace, esperti e giornalisti di settore tra cui Roberto Muzi e Marco Bolasco. Dalla cucina de L’Osteria di via Silla arriveranno lo chef Luca Ludovici e il pizzaiolo Luca Pezzetta per raccontare le nuove frontiere della pizza e della birra in cucina e il bravo Leonardo Vignoli, patron della trattoria “Da Cesare” in via del Casaletto, sarà protagonista con Leonardo Di Vincenzo di un imperdibile appuntamento che proverà a metter pace tra due mondi, quello del vino e quello della birra, ancora considerati lontani. Sabato 2 giugno alle 12.30 sarà presentata una novità editoriale assoluta: “PASSIONE BIRRA”, nuovo volume delle Guide di Repubblica che racconta i protagonisti del mondo artigianale e i produttori in tutta Italia suggerendo decine di innovativi itinerari birro-gastronomici. Oltre 400 birrifici e 200 indirizzi dove acquistare e degustare ma anche la birra in cucina con ricette e consigli per gli abbinamenti. E poi seminari, laboratori e tasting accanto alle immancabili cotte pubbliche e alle visite guidate nel birrificio di Spedino e nel vecchio Collerosso, destinato alle fermentazioni spontanee.

KIDS

Il Birra del Borgo Day sarà anche un festival a misura di famiglia grazie a “Wave kids”, un grande spazio custodito dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni allestito da Wave Market. Tavoli gioco gratuiti e un programma ricco di attività creative a ciclo continuo.

Un luogo per tutti, un inno allo spirito di aggregazione e alle eccellenze ovvie, possibili, rese accessibili. La birra chiamerà a sé la gastronomia, l’arte, la musica, per dimostrare che la contaminazione è sempre possibile quando ispirata dalla qualità. Una nuova idea di birra si sta diffondendo, il Birra del Borgo Day vuole provare a raccontarvela.

ORARI DEL FESTIVAL

Venerdì 1 giugno dalle 16:00 alle 02:00

Sabato 2 giugno dalle 11:00 alle 2:00

Domenica 3 giugno dalle 11:00 fino al tramonto

INFO INGRESSO

Ingresso gratuito

Consumazioni a pagamento