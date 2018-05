Biciclette e kit sicurezza per i bimbi della Collodi – Marini di Avezzano, Di Micco: presto pista ciclabile in centro

Avezzano. Grande festa all’istituto comprensivo Collodi-Marini, a guida del dirigente scolastico Pier Giorgio Basile, per la conclusione della campagna di informazione e sensibilizzazione sull’uso in sicurezza della bicicletta, rivolto agli alunni della scuola primaria e ai loro genitori, parte del più ampio progetto “Sicura2”, nato dalla collaborazione tra Comune di Avezzano e il Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell’Università “La Sapienza” di Roma. Ieri mattina si sono incontrati in via Bolzano, l’ingegnere Luca Persia, direttore del CTL (Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica – Sapienza Università di Roma), il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Avezzano, Francesco Di Stefano, l’assessore con delega alla Promozione del territorio e al turismo, Rocco Di Micco e il collaboratore esterno del CTL, il professore Enrico Giffi e insieme hanno consegnato alla scuola quattro biciclette e diversi accessori per la sicurezza a tutti gli alunni coinvolti nell’iniziativa.

Le quattro biciclette, per decisione comune del dirigente scolastico, dei docenti e degli attori coinvolti nell’iniziativa, verranno destinate al noleggio per gli alunni della scuola primaria dell’istituto, con lo scopo di contribuire a diffondere quello che è l’assunto di fondo della campagna di informazione e del progetto: la riflessione sui comportamenti sicuri, da acquisire attraverso la conoscenza della strada e della segnaletica insieme all’utilizzo consapevole del mezzo di trasporto. La conoscenza è un passo importante verso la maturazione di spazi di autonomia personale e permette ai piccoli “utenti della strada” di vivere da protagonisti la realtà urbana del quartiere, in particolare quella legata al percorso casa-scuola.

«Di qui la decisione del “noleggio”, per garantire a tutti i bambini anche questa possibilità di maturazione dell’autonomia personale», il commento del dirigente Basile, «la bicicletta è il primo mezzo di trasporto utilizzato dal bambino e la possibilità di farne uso in modo sicuro, diventa un’occasione per uscire dall’aula ed esplorare il mondo esterno, divertendosi. La scuola, proponendo e favorendo questo tipo di percorsi di apprendimento è vicina a quelle che sono le esperienze più attive e coinvolgenti nella vita dei bambini, rafforzando i ponti tra il sapere scolastico e l’esperienza reale». L’assessore Di Micco ha informato i presenti che gli uffici comunali sono a lavoro per portare a termine la realizzazione della pista ciclabile al centro della città.