La neve a metà maggio? Nella Marsica è arrivata. Imbiancati Camporotondo e altre località

Avezzano. Le previsioni lo avevano preannunciato. E così è stato. La neve è arrivata. A maggio. A Camporotondo, località turistica nel Comune di Cappadocia, oggi pomeriggio ha iniziato a nevicare e l’intero paese è stato imbiancato. Alle quote più lte, infatti, la neve si è posata ed è rimasta a terra, senza sciogliersi. Il brusco peggioramento di domenica sera ha portato a un abbassamento delle temperature e quello che sta accadendo ha dell’incredibile. Anche il monte Velino e il Sirente questa mattina apparivano imbiancati fino a quote basse.

Ma come se lo spiegano gli esperti?. Tutta colpa di una saccatura nordatlantica che andrà isolandosi tra Corsica, mar Ligure e Provenza per i prossimi giorni. Comunque sia, al di là delle spiegazioni scientifiche. certo è che quello che sta interessando il territorio è un vero e proprio vortice freddo, con condizioni climatiche in montagna dai connotati autunnali. Chi lo sa, forse si potrà tornare anche a sciare.